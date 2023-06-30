10 آلاف أضحية استقبلتها مقاصب دبي أول أيام العيد

المصدر: دبي – وائل نعيم

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استقبلت مقاصب دبي نحو 10 آلاف أضحية، خلال أول يوم في عيد الأضحى المبارك، وقال عادل الكراني، مدير إدارة خدمات الصحة العامة بالإنابة في بلدية دبي لـ«البيان»: «تتعاون مقاصب بلدية دبي مع 8 تطبيقات ذكية معتمدة لشراء وتوصيل الأضاحي، وهي: العنود للذبائح، المرعى، المواشي، الحلال الطيب للذبائح، وذبائح الدار، وذبائح الوطنية، وشباب الفريج للذبائح، وتطبيق ذبائح الاتحاد».

وتتيح هذه التطبيقات خدمات متنوعة، تلبي طلبات المتعاملين، وفق احتياجاتهم وتفضيلاتهم من الأضاحي المجهزة في مقاصب البلدية، وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، وتوصيلها لمنازلهم بسرعة وكفاءة، فضلاً عن التنسيق مع التطبيقات لمنح خصومات، خلال فترة العيد للمستخدمين.

جاهزية

وأعلنت بلدية دبي عن جاهزية مقاصبها لتلبية طلبات المتعاملين، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ خطة صيانة متكاملة وتجهيزها بكل الوسائل، التي تضمن تقديم الخدمات بمرونة وسرعة وسلامة عالية، إضافة إلى إتاحة طلب وشراء وتجهيز المواشي وتوصيلها إلى المنزل، عبر التطبيقات الذكية، دون الحاجة للحضور إلى المقصب، وذلك ضمن جهود البلدية لتلبية احتياجات المتعاملين وتقديم خدماتها لهم، وفق أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة.

تلبية الطلب

وخصصت بلدية دبي 4 مقاصب مزودة بأحدث الوسائل في الإمارة لتلبية الطلب، خلال العيد، تقارب طاقتها الاستيعابية مجتمعة 900 رأس من المواشي في الساعة، وهي: مقصب القصيص 282 رأساً، ومقصب العيد السريع بمنطقة القصيص 300 رأس، ومقصب القوز 125 رأس، ومقصب الليسيلي 105 رؤوس، وحتا 82 رأساً في الساعة.

خطة

وحددت بلدية دبي ساعات عمل المقاصب خلال عيد الأضحى، وستكون أوقات العمل في جميع المقاصب، خلال أول وثاني وثالث أيام العيد من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وفي اليوم الرابع من السابعة صباحاً حتى الثانية ظهراً في مقاصب القوز والليسيلي وحتا، ومن الساعة السابعة صباحاً حتى السابعة مساء في مقصب القصيص.

ووضعت بلدية دبي خطة شاملة تضمنت أعمال صيانة وقائية وتحسينية وتوسعة لزيادة السعة الاستيعابية للمقاصب، بهدف ضمان سير عمليات المقاصب بكفاءة عالية وتقديم تجربة متميزة للمتعاملين وتقليل الوقت والجهد عليهم.

وحرصت البلدية على تجهيز مقاصبها بأحدث الأدوات والتجهيزات والمعدات، التي تراعي المعايير الصحية المعتمدة عالمياً، لتقديم أفضل وأسرع الخدمات ذات الجودة العالية للمتعاملين طيلة أيام العيد، وتوفير أقصى شروط الصحة العامة في تقديم الأضاحي المُجهزة في بيئة نظيفة وآمنة صحياً، بما يكفل سلامة أفراد المجتمع وعائلاتهم، ويعزز من جودة الحياة والرفاهية لجميع سكان وزوار إمارة دبي.

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