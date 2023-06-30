2978 ذبيحة استقبلتها مقاصب رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشفت بلدية رأس الخيمة، أمس، عن استقبال مقاصب الإمارة الثلاثة 2978 ذبيحة، خلال يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

حيث نفذ الأطباء البيطريون جميع الإجراءات للكشف، والتأكد من سلامة الأضاحي قبل وبعد عملية الذبح، وذلك خلال فترات العمل المعمول بها، واستقبلت مقاصب الفلية، ورأس الخيمة، والغيل خلال يوم عرفة 1119 ذبيحة، وبلغ إجمالي عدد الذبائح خلال أول أيام العيد 1859 ذبيحة، تنوعت بين الأغنام والأبقار والجمال.

وأكدت شيماء الطنيجي مديرة إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة التزام مقاصب رأس الخيمة بكل متطلبات المعايير الصحية والوقائية الخاصة بالأمان الحيوي، وضمان سلامة أفراد المجتمع كونها أولوية خلال مراحل العمل داخل المقاصب، وأسواق بيع المواشي، مؤكدة أن خطة العمل في المقاصب خلال العيد، والمعدة سلفاً شملت عدم دخول المتعاملين إلى داخل المقاصب، حفاظاً على تسهيل عمليات استلام وتسليم الأضاحي.

6 برادات

وأشارت إلى أن مقصب الفلية يضم 6 برادات، 1200 من الأغنام، و50 – 100 للأبقار والجمال، مشيرة إلى أن عملية استلام الأضحية تتم من خلال استلام رقم يتم تركيبة على الأضحية، ويرسل الرقم نفسه على الهاتف المحول لصاحب الأضحية عبر الرسائل النصية.

ويتم بعدها إرسال رسالة تأكيد بموعد حضوره لاستلام اللحوم، وذلك بعد التأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، بعد الكشف عليها من قبل الأطباء البيطريين، وتسليمها في أكياس مخصصة إلى العميل داخل مركبته في مواقع الانتظار المخصصة لهم، والتي تم تجهيزها مسبقاً.

وأضافت: قامت مقاصب الفلية ورأس الخيمة القديم والغيل خلال يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى بإنجاز 2978 ذبيحة، مؤكدة دور الشركاء في تنظيم وتسهيل وصول العملاء إلى سوق المواشي بمنطقة الفلية لشراء الأضاحي، وتسليمها إلى منافذ الاستلام بمقاصب الإمارة، حيث سخرت جميع الفرق المشاركة جهودها لإسعاد العملاء، حيث قدمت بلدية رأس الخيمة خدمة كبار العملاء، لتسهيل سرعة الإجراءات .

جهود

وأكد أحمد حمدان البخيتي القائد الإقليمي لبرنامج تكاتف التابع لمؤسسة الإمارات في رأس الخيمة دور المتطوعين في مساندة جهود مؤسسات رأس الخيمة، خلال عيد الأضحى، ضمن الأعمال اليومية، التي يقدمها البرنامج، مشيراً إلى أن فرق التطوع تبلغ 25 متطوعاً ومتطوعة يومياً، يتم تقسيمهم على ساعات العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية .

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