14123 أضحية وزعتها «الشارقة الخيرية» داخل الدولة وخارجها

المصدر: الشارقة - البيان

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أنجزت جمعية الشارقة الخيرية توزيع لحوم الأضاحي على مستحقيها داخل وخارج الدولة، والتي استهدفت ما يزيد على 30 ألف مستفيد من المسجلين بكشوف الجمعية في مقرها الرئيسي وإداراتها الفرعية بالمنطقتين الوسطى والشرقية، و112 ألفاً من سكان ومواطني 40 دولة حول العالم، حيث وزعت 14123 أضحية داخل الدولة وخارجها.

وأفاد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية أن عملية توزيع أضاحي المحسنين، الذين وكلوا الجمعية عنهم لتوزيعها على مستحقيها بدأت في سلاسة، وفق الخطة التي تم وضعها مسبقاً، لضمان سير العملية بسهولة ومرونة، وشهدت توافد الفئات المستفيدة لاستلام مستحقاتهم في جو من البهجة والسعادة، مبيناً أنه تم الانتهاء من توزيع الأضاحي داخل الدولة بواقع 3000 أضحية، تمت توزيعها بمقر الجمعية الرئيسي في سمنان، وكذلك بالإدارات الفرعية للجمعية بالمنطقتين الوسطى والشرقية.

مكاتب

وأوضح المدير التنفيذي أن مكاتب الجمعية الإقليمية خارج الدولة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والسفارات انتهت من توزيع 11200 أضحية على 112 ألف مستفيد في 40 بلداً من أصل 110 دول تغطيها مساعدات وأعمال الجمعية، ما يعكس حجم الجهود التي تبذلها الجمعية ممثلة في إدارة المشاريع والعون الخارجي في الوصول إلى كل المستحقين داخل الدولة وخارجها.

توسيع

وأكد ابن خادم أنه تم توسيع رقعة الحالات المستحقة داخل الدولة وخارجها، نظراً لما ترتب عليه من سوء الأحوال المعيشية للعديد من الأسر، الذين اُدرجوا ضمن الفئات المستحقة، وليس أجلّ من موسم عيد الأضحى في تقديم المساندة لهم، بما يدخل البهجة إلى نفوسهم ويسعدهم، لافتاً إلى أن التنسيق والترتيب المبكرين من قبل اللجنة العليا للحملة أسهما في نجاحها.

حيث عملت كل اللجان الفرعية جنباً إلى جنب، وقامت لجنة الفحص بالتأكد من سلامة كل القطعان من العيوب التي تحول دون ذبحها، ومن ثم قامت لجنة الذبح بالإشراف على عملية الذبح والتقطيع في المقاصب المركزية ونقل اللحوم من المقصب عبر سيارات مجهزة بوسائل لحفظ اللحوم، بينما تقوم فرق التوزيع بتسليم اللحوم إلى مستحقيها، بالتعاون مع إدارة المساعدات، التي قامت بتجهيز قوائم بأعداد الأسر ومخصصات كل أسرة على حدة، بحسب عدد أفرادها.

وقد تم اتباع آلية دقيقة تضمن الوصول إلى الشرائح المستحقة، من خلال إرسال رسائل إلى الحالات بموعد وموقع التوزيع وكمية المخصصات المناسبة لكل أسرة بحسب أعداد أفرادها، لضمان سلاسة عملية التوزيع خاصة في ظل ارتفاع الأعداد، كما تم مراعاة التوزيع للحالات في مركباتهم دون الحاجة إلى نزولهم.

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