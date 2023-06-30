حدائق وشواطئ أبوظبي تستقبل زوار العيد بالبهجة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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تتزين حدائق وشواطئ أبوظبي بألوان الفرح والاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتفتح أبوابها لاستقبال الجمهور بروح السعادة والبهجة، حيث تتميز هذه الوجهات السياحية بتنوعها وجمالها، وتوفر للزوار تجربة مميزة لقضاء عطلة العيد.

كما أنها فرصة للتعارف بين الزوار من جميع الجنسيات، التي تستضيفها الدولة، وتشكل هذه المناطق الجذابة وجهات سياحية رائعة، تجمع الأفراد من ثقافات وخلفيات متنوعة، ما يعزز التواصل الثقافي والتفاهم المتبادل بين الأشخاص، ويعكس الوجه الحضاري والسياحي لإمارة أبوظبي.

ترفيه

وتعتبر الحدائق والشواطئ متنفساً للجمهور، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، لما توفره من أماكن ترفيهية وغالبها مجانية، وهي أيضاً فرصة لاستكشاف جمال الطبيعة، والاستمتاع بالأنشطة الشائقة، وتعكس بشكل عام روح الاحتفال والترحيب، التي تميز أبوظبي وجهة سياحية رائدة في العالم.

وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد انتهت من أعمال الصيانة العامة للحدائق والشواطئ، وأعلنت جاهزية مرافقها لاستقبال «المعيدين»، والتي شملت العناية بالأشجار والعشب ومراحيض المياه، بالإضافة إلى إضافة 2 ممشى صحي على كورنيش أبوظبي، ما دعا الجمهور إلى الخروج للتنزه والاحتفال بأجواء العيد بداية من الساعة 5.00 مساء وحتى 1.00 صباحاً، بعد انخفاض درجات الحرارة والرطوبة.

مسارات

وتعتبر حدائق أبوظبي واحدة من أبرز الواجهات السياحية، التي تنبض بالحياة، خلال عيد الأضحى، حيث تشمل الملايين من الزهور الملونة والنباتات الاستوائية، وإمكان لألعاب الأطفال والتريض وآلات الجيم، ومسارات للدرجات، ما يجعلها ملاذاً مثالياً للأسر والأصدقاء.

وأبرز الحدائق التي لقيت رواجاً للزوار لما توفره من مساحات خضراء رائعة للتجول والاسترخاء، وتضم العديد من المرافق والأنشطة الترفيهية لجميع الأعمار هي حدائق: الكورنيش، العائلات، أبوظبي، الواحة، أبوظبي المائية، الظفرة، الشاطئ في الراحة، السامية في مدينة خليفة، المنتزه في البطين، التراث، وحديقة أم الإمارات.

شواطئ جميلة

وبالإضافة إلى الحدائق جذبت شواطئ أبوظبي بجمالها الطبيعي وروعة مناظرها الزوار، خلال عطلة عيد الأضحى، حيث توفر على طول الساحل فرصة للاسترخاء والاستمتاع بصفاء المياه، والهروب من ارتفاع درجات الحرارة، فهي جاذبة لجميع الفئات والأعمار على مدار العام لا سيما فصل الصيف، ويبرز منتزه «الحديريات» كونه واحداً من أهم الواجهات السياحية في المدينة، لما يوفره من مرافق وخدمات متميزة ومجانية للجمهور.

إضافة إلى ذلك تأخذ شواطئ القرم الزوار في رحلة استثنائية إلى عالم الجمال الطبيعي، حيث يستمعون بالمياه الفيروزية الصافية والشاطئ الرملي النقي، كما يقدم القرم العديد من الخدمات والمرافق الترفيهية للزوار من جميع الأعمار.

الرفاهية والمرح

في السياق يعتبر شاطئ ياس تجربة فريدة من نوعها، حيث يجمع بين الرفاهية والمرح، ويمتاز بمياهه الزرقاء الصافية والرمال الناعمة والمناظر الخلابة، ويمكن للزوار الاستمتاع بالنزهات على الشاطئ، والمشاركة في الأنشطة الرياضية المائية، والاستمتاع بتجربة تناول وجبة لذيذة في أحد المطاعم المطلة على الشاطئ.

إضافة إلى ذلك شاطئ السعديات، الذي يُعتبر واحداً من أفضل الشواطئ في أبوظبي، حيث يتميز برماله الناعمة والمياه الفيروزية الصافية، ويوفر المكان مناطق للاسترخاء، ويتاح فيه أيضاً العديد من الأنشطة المائية، إضافة إلى ذلك يبرز شاطئ الراحة، وهو من الشواطئ الجميلة في أبوظبي، حيث يتمتع بمياه صافية ورمال ناعمة وأجواء هادئة، ويوفر المكان مرافق متنوعة مثل المطاعم، ومناطق الألعاب.

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