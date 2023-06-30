شاطئ المظلات في الفجيرة.. وجهة ترفيهية تستقطب العائلات

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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جذب شاطئ المظلات بالفجيرة أعداداً كبيرة من الزوار والسياح خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ليكون وجهة ترفيهية متميزة في قضاء أوقات رائعة في الهواء الطلق، وخياراً لجميع سكان وزوار المدينة.

حيث حرصوا على قضاء أوقات ممتعة على جنباته والاستمتاع بالخيارات المتعددة التي يوفرها على الواجهة البحرية الواقعة على ضفاف خليج عمان، المعروف بسحر رماله وزرقة مياهه، ليشكّل المقصد الرئيس للكثير من العائلات خلال الإجازة، للتمتع بالجلوس في الهواء الطلق.

حيث وجدت الأسر فرصة للاستمتاع، فضلوا فيها الابتعاد عن المراكز التجارية للاستمتاع بالأجواء المنعشة مع أطفالهم الذين وجدوا ضالتهم في الألعاب المتنوعة في المكان.

نقلة نوعية

وبات الشاطئ الوجهة الأولى بالإمارة للترفيه والأنشطة الأسرية الشاملة بعد أن شكل نقلة نوعية في عمليات التطوير والتحديث بكل مرافقه وخدماته، ليوفر سلسلة من المطاعم والمقاهي على طول الشاطئ بتصاميم عالمية، وغيرها من الأنشطة الترفيهية والمسطحات الخضراء الممتدة.

وحرصت بلدية الفجيرة على تكثيف برامج وفرق النظافة وقسم الصحة للعمل على مدار الساعة.

وجهة جميلة

وقالت عائلة منعم يحيى: إن شاطئ المظلات يعتبر وجهة جميلة وقريبة من مكان سكنهم، فقد أصبح الشاطئ وجهة مفضلة لديهم خلال الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.

وأوضحت عائلة محمد عبدالجليل أنهم يفضلون قضاء أجواء العيد على الشاطئ، ووجدوا شاطئ المظلات خياراً ممتازاً خلال فصل الصيف للاستمتاع بمياهه الزرقاء والمشي على رماله وإطلاق العنان لأبنائه بالاستمتاع بالخدمات الترفيهية والألعاب المطلة على مياه البحر، والاستمتاع بتناول الأطعمة المختلفة والمشروبات.

خيار رائع

وأضافت أسرة أشرف حسين أن شاطئ المظلات يشتهر بوجوده وسط المدينة وتجاوره أهم الفنادق والشقق الفندقية، فهو خيار رائع يعد متنفساً عائلياً للاستمتاع بمرافقه وألعابه، حيث يمكن الجلوس أسفل المظلات الملونة بتصاميمها الجميلة.

كما أشارت زينة أحمد، مقيمة في الفجيرة، إلى أن شاطئ الفجيرة حباه الله بطبيعة ساحرة، فهو شاطئ جميل يخلب الألباب، حيث أضيفت إليه المظلات وعربات بيع الأطعمة والألعاب، التي مثلت لهم فرصة رائعة للاستمتاع خلال إجازة عيد الأضحى.

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