35.763 زائراً لبرواز وحدائق دبي أول أيام العيد

المصدر: دبي – وائل نعيم

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شهدت حدائق وشواطئ وبرواز دبي فعاليات متنوعة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وإقبالاً كبيراً من الجمهور، وبلغ عدد زوار الحدائق الكبرى وبرواز دبي 35 ألفاً و763 زائراً، بواقع 5644 زائراً لبرواز دبي، و2378 زائراً لحديقة زعبيل، و5724 زائراً لحديقة الخور و17475 زائراً لحديقة الممزر و4046 زائراً لحديقة المشرف الوطنية و496 زائراً لحديقة الصفا.

واستمتع الزوار بالعديد من الفعاليات في جميع أرجاء مرافق الإمارة التي خصصت للزوار العديد من الاختيارات والعروض لتلبية جميع أذواق أفراد العائلة والأصدقاء، واستقبل برواز دبي الزوار من الساعة 9 صباحاً لغاية 9 مساءً، وتم تنظيم عروض استعراضية من الرابعة إلى السابعة مساءً.

فيما استقبلت حديقة الطفل الزوار من 9 صباحاً إلى 8 مساءً، وتم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والورش والبرامج والعروض الاستعراضية، من الساعة 10 صباحاً إلى 12 ظهراً، ومن الرابعة إلى السابعة مساءً، كما استقبلت الحديقة القرآنية الزوار من الساعة 8 صباحاً لغاية 10 مساءً، وكهف المعجزات والبيت الزجاجي استقبل الزوار من 9 صباحاً إلى 9 مساءً.

فعالية

وشهد الموسم الثاني من فعالية الصيف «سمر راش» الترفيهية في حديقة الممزر الشاطئية إقبالاً من العائلات للاستمتاع بالأنشطة والفعاليات التي تنظمها بلدية دبي بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، بهدف توفير وزيادة الأنشطة الترفيهية الصيفية لجميع سكان إمارة دبي، وتنشيط حدائق دبي خلال الصيف عبر تشجيع الزوار وإقبالهم على هذه الفعاليات والاستمتاع بها، بما يلبي احتياجاتهم للترفيه ويعزز سعادتهم ورفاهيتهم، وتنظيم فعاليات ترفيهية متنوعة واستمتاع الأسر والأصدقاء خلال فترة العيد وزيادة أعداد الزوار من خلال التنويع في الفعاليات والعروض.

وتضمنت الفعالية مجموعة واسعة من الأنشطة والعروض الترفيهية المناسبة لأجواء الصيف، كالجلسات العائلية الصيفية، وأحواض السباحة والألعاب المائية، والألعاب الترفيهية للأطفال، إضافةً إلى عدد من أكشاك المطاعم والمقاهي لتقديم مختلف الوجبات والمشروبات، إلى جانب عروض ترفيهية مثل الموكب على الشاطئ، وتوفير أماكن وزوايا جذابة لجلسات التصوير.

وكانت بلدية دبي حددت مواعيد وأوقات فعالية «سمر راش»، لتكون خلال أيام الأسبوع والأيام المخصصة للسيدات من الساعة 3 ظهراً وحتى 9 مساءً، بينما ستكون خلال أيام نهاية الأسبوع بين الساعة 1 ظهراً و10 مساءً.

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