شواطئ وحدائق عجمان تجتذب المرتادين خلال العيد

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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استقبلت شواطئ وحدائق عجمان في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك مئات الزوار من المصطافين، حيث توجه كثير من المواطنين والمقيمين وأسرهم إلى شاطئ وحدائق عجمان لقضاء عطلة العيد.

وأكدوا أن المتنزهات والشواطئ تعتبر متنفساً طبيعياً للأسر والعوائل في أوقات الأعياد وعطلات نهاية الأسبوع، مصطحبين معهم أطفالهم لقضاء أوقات ممتعة مليئة بالراحة والهدوء، مشيرين إلى أن شاطئ عجمان تم رفده بالكثير من الخدمات التي تقدم الخدمات للجمهور، ما أهله لأن يكون أكثر جذباً للمصطافين، إضافة إلى وجود فرقة الإنقاذ البحري.

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