مجلس مدينة دبا الحصن يستقبل الأهالي في العيد

المصدر: دبا الحصن - البيان

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استقبل مجلس مدينة دبا الحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة في مقره، بمناسبة حلول أيام عيد الأضحى الأسر والأهالي، وجرى تقديم فوالة العيد لهم.

وفتح مجلس مدينة دبا الحصن أبوابه أمام المئات من المواطنين وأبنائهم من أهالي دبا الحصن والزائرين لها بعد أداء صلاة المغرب من مساء امس الأول، وجرى تقديم فوالة العيد بعد أن خصص مساء اليوم الأول لاستقبال الأسر، وقام باستقبالهم سليمان بن جمعوه اليحيائي رئيس مجلس مدينة دبا الحصن، يرافقه أعضاء المجلس وأعيان مدينة دبا الحصن.

وتعد مبادرة فوالة العيد إحدى العادات والتقاليد، التي حرص المجلس على تنظيمها بدعوة الأهالي والعمل على إحياء تلك العادات من منطلق دوره الاجتماعي في تعزيز التقارب بين الأسر، والعمل على تعزيز الترابط الاجتماعي خلال أيام العيد وإكساب الأسر وأطفالها العادات الإماراتية في استقبال عيد الأضحى، فضلاً عن تنمية التواصل والتلاقي بين الجميع لنشر مظاهر العيد السعيد وأجوائه الاجتماعية.

وأكد سليمان بن جمعوه اليحيائي رئيس مجلس مدينة دبا الحصن أهمية قيام مجلس مدينة دبا الحصن بدوره الاجتماعي مع أول أيام عيد الأضحى، وتخصيص اليوم الأول لاستقبال المواطنين والأسر وأطفالهم، وإقامة العديد من الفعاليات في أجواء احتفالية جميلة ورائعة.

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