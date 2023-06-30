شرطة دبي تعيد ساعة ثمينة لسائح بعد سقوطها في البحر

المصدر: دبي ــ شيرين فاروق

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أعاد مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، ساعة ثمينة إلى سائح من الجنسية البريطانية، وذلك بعد أن سقطت منه في مياه البحر اثناء تواجده مع اصدقائه.

وأشار مصدر في مركز شرطة الموانئ إلى أن مالك الساعة كان على متن يخت في منطقة مرسى اليخوت بدبي، يوم الأربعاء، في الساعة الخامسة والنصف عصراً برفقة أصدقائه، وأثناء ذلك سقطت ساعته الثمينة في البحر والتي تبلغ قيمتها 250 ألف درهم، فاتصل بمركز القيادة والسيطرة لشرطة دبي مناشداً مساعدته في استخراج ساعته.

وبناء على الاتصال، وأثناء تواجد دورية الإنقاذ البحرية والأمن البحري في المنطقة للقيام بمهام المناوبة والجاهزية خلال إجازة العيد، لبت طلب مالك الساعة وقام الغواصون باستخراج الساعة في وقت قياسي وذلك في إطار الحرص الدائم على إسعاد الجمهور، وتقدم صاحب الساعة بالشكر الجزيل لشرطة دبي غير مصدق ما حدث.

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