الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالعيد

المصدر: الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة- وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات صباح أمس استقبال جموع المهنئين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وواصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس الخميس، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر البديع العامر للسلام على سموه، وتهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية، من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، ومن المسؤولين، ووفود الجاليات الأجنبية.

وأعرب المهنئون عن خالص التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من الأمن والأمان والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والازدهار.

حضر الاستقبال كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية.

عجمان

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، صباح أمس، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين لسموهما موفور الصحة والعافية، وداعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموهما وعلى شعب دولة الإمارات وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

‏فقد تقبل سموهما التهاني والتبريكات، من القائد العام لشرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، وكبار الضباط وصف الضباط ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في القيادة العامة لشرطة عجمان.

حضر الاستقبالات؛ الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ، ومدراء الدوائر وكبار المسؤولين.

الفجيرة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصر سموه بالرميلة.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

أم القيوين

وواصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك بقصر سموه أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة من المستشار الدكتور حمد سيف الشامسى النائب العام للدولة والدكتور محمد بن أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية ومحمد حمد الزعابى سفير الدولة لدى الجمهورية اليمنية.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصانع ومدراء البنوك العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، الذين دعوا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والازدهار.

حضر الاستقبالات الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وعدد من المسؤولين.

رأس الخيمة

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك الذين توافدوا إلى مجلس الضيافة بخزام للسلام على سموه بهذه المناسبة المباركة.

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من كبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز