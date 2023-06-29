محمد بن زايد يتبادل تهاني العيد هاتفياً مع الرئيس التركي ورئيس وزراء الكويت

المصدر: وام

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تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، خلال اتصالين هاتفيين الليلة الماضية، مع رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة.

وأعرب الرئيس التركي ورئيس وزراء الكويت عن خالص تمنياتهما بدوام الصحة والسعادة لصاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة المباركة.. ودعا الجميع المولى عز وجل أن يعيدها على شعوبهم بالخير واليمن والبركات، وينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية ودولها والبشرية جمعاء بالاستقرار والسلام والازدهار.

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