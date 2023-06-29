الإمارات غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون السحب الركامية بعد الظهر على الجبال، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح: شمالية غربية - جنوبية شرقية/10-25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:02والمد الثاني عند الساعة 22:29 الجزر الأول عند الساعة 15:24 و الجزر الثاني عند الساعة 06:19.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:54 والمد الثاني عند الساعة 0818: الجزر الأول عند الساعة 13:00 والجزر الثاني عند الساعة 01:28.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 30 85 30

دبي 42 29 75 30

الشارقة 42 31 75 25

عجمان 41 32 85 40

أم القيوين 42 31 80 35

رأس الخيمة 44 30 75 30

الفجيرة 35 29 80 55

العـين 44 29 80 20

ليوا 45 29 75 15

الرويس 39 28 75 30

السلع 40 26 75 25

دلـمـا 37 33 65 35

طنب الكبرى / الصغرى 36 31 85 70

أبو موسى 37 31 85 70

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