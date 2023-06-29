أنور قرقاش: الاعتداء السافر على عقيدتنا الإسلامية تكريس للكراهية

المصدر: البيان

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أكد معالي أنور قرقاش، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن "الاعتداء السافر والمتكرر على عقيدتنا الإسلامية بحجة حرية الرأي يكرّس الكراهية والتناحر".

وقال معاليه في تغريدة على "تويتر" إن "المساس بالمقدسات يعمق المواجهة القيمية والأيديولوجية".

وأضاف أن "على العالم الغربي إدراك أن منظومته القيمية وتبريره لها لا يمكن فرضه على العالم، ولا بديل عن المعالجة الجماعية للتطرف بعيداً عن المزايدات".

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