حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بحلول عيد الأضحى المبارك

المصدر: وام

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واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر البديع العامر للسلام على سموه، وتهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية، من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، ومن المسؤولين، ووفود الجاليات الأجنبية.

وأعرب المهنئون عن خالص التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من الأمن والأمان والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والازدهار.

حضر الاستقبال كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية.

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