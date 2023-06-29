محمد بن زايد ومحمد بن راشد والحكام يتبادلون تهاني العيد

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتبادل سموه التهاني بالعيد مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، عدداً من الوزراء، وكبار المسؤولين، وجموع المهنئين.

وبارك سموه في تدوين، عبر «تويتر» بحلول العيد، حيث قال: «أبارك لإخواني الحكام وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك، وأدعو الله تعالى أن يعم السلام والأمن ربوع العالم كله، العيد مناسبة للتراحم والمحبة والتسامح، وما أحوج البشرية لاستلهام هذه المعاني من أجل عالم يسوده الاستقرار والازدهار». وكان سموه أدى صلاة العيد في مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، المهنئين بالعيد. وتقبّل، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، التهاني من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء وكبار المسؤولين.

رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد والحكام وأولياء العهود بمناسبة عيد الأضحى

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