حمدان بن زايد يؤدي صلاة العيد بمسجد قصر مزيرعة في ليوا

المصدر: الظفرة - وام

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أدى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة صباح أمس صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد قصر مزيرعة في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة وجمع من المصلين من المواطنين والمقيمين.

وأم المصلين وخطب خطبة العيد عبد العزيز حسن المرزوقي الذي أشار إلى أن عيد الأضحى المبارك يعود علينا من جديد بالفرح والسرور نؤدي فيه بعد الصلاة مباشرة شعيرة الأضاحي عملاً بقول الله تعالى «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» واقتداء بسنة أبينا إبراهيم عليه السلام الذي نستلهم من سيرته المبادئ الإيمانية والقيم الأخلاقية التي عاش عليها حياته وربى عليها أبناءه.

بعد ذلك استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في قصر مزيرعة في ليوا جموع المهنئين الذين قدموا لسموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة.

فقد تقبل سموه التهاني من كبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة والمواطنين والمقيمين الذين أعربوا عن خالص مشاعرهم وتهانيهم بهذه المناسبة المباركة، داعين لسموه بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن يعيد الله هذه المناسبة وغيرها من المناسبات الإسلامية على حكومة وشعب دولة الإمارات باليمن والخير والبركات.

وأطلق فريق الوحدات المساندة التابعة للقوات المسلحة ثلاث طلقات مدفعية في أرجاء قصر مزيرعة ابتهاجاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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