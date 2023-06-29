«برواز دبي» يزدان بفرح الناس في العيد

المصدر: دبي- وائل نعيم

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شهد برواز دبي فعاليات ثرية ومتنوعة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وإقبالاً كبيراً من الجمهور، حيث استمتع سكان المدينة وزوارها بأجواء، عنوانها البهجة والفرح في جميع الأرجاء، بمدينة تنبض بالحياة، وحرصت مرافق الإمارة على تقديم أجندة عامرة، خلال العيد، وضعت أمام الزوار العديد من الاختيارات والعروض، لتلبية جميع أذواق أفراد العائلة والأصدقاء.

واستقبل برواز دبي الزوار من الساعة 9 صباحاً لغاية 9 مساء، وتم تنظيم عروض ترفيهية من الرابعة إلى السابعة مساء.

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