شاطئ الحيرة بالشارقة يجذب الزوار خلال عطلة «الأضحى»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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جذب شاطئ الحيرة في الشارقة، والذي يمتد على مساحة 3.5 كيلو مترات، الزوار من مختلف أنحاء الإمارة، ومن المناطق المجاورة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بعطلة العيد، حيث يتميز الشاطئ بساحات عامة ومسارات للمشي، وممرات للدراجات الهوائية، ومناطق للتنزه، وأخرى للجلوس وتناول الوجبات والمأكولات، وتخصيص مناطق للسباحة مع وجود منقذين منتشرين على طول الشاطئ، إضافة إلى توفر أكثر من 1100 موقف للمركبات على جانبي الطريق، الأمر الذي جعله وجهة سياحية محببة للكثير من الأسر والعائلات.

وأكد زوار الشاطئ أنه يلبي احتياجات الباحثين عن خيارات الحياة الصحية، وذلك من خلال الممشى الذي يقدم مناطق ومساحات مختلفة لممارسة رياضات المشي والجري، ومساراً مخصصاً للدراجات الهوائية، ومناطق جلوس تمتد على طول المشروع، بأبعاد جمالية متميزة، ما جذب العديد من الزوار للاستمتاع بالطبيعة وجماليات المكان وسط إجراءات وتدابير احترازية خشية من الغرق، كما بينوا أنه يسهم في تعزيز مكانة الشارقة كواحدة من أبرز الوجهات السياحيّة الصديقة للعائلة والبيئة، لأنه يتضمن ملاعب رياضية، ومناطق ألعاب للأطفال، ومجموعة من المطاعم والمقاهي، ويهدف إلى ترسيخ التفاعل المجتمعي والترابط الأسري، حيث يوفر لأولياء الأمور وأطفالهم مرافق تراعي أعلى معايير السلامة والأمان، كما يسهم الشاطئ بتعزيز قطاعي الضيافة والتجزئة والتنوع الاقتصادي في الإمارة.

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