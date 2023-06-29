الحكام يستقبلون جموع المهنئين بالعيد

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد ورؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والهيئات وأصحاب ومديري الشركات، وأبناء القبائل والمواطنين والمقيمين من الجاليات العربية والإسلامية وجموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

الشارقة

وتفصيلاً، استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر البديع العامر، للسلام على سموه، وتهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني بهذه المناسبة الدينية العظيمة، من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومن كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، والمواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد والمسؤولين.

وأعرب المهنئون عن خالص التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

عجمان

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر صباح أمس، لتقديم التهاني بمناسبة العيد، متمنين لسموهما موفور الصحة والسعادة وداعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهما وعلى دولة الإمارات وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتقبل سموهما التهاني من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والهيئات وأصحاب ومديري الشركات العاملة في إمارة عجمان، ومن أبناء القبائل وجموع المواطنين والمقيمين من الجاليات العربية والإسلامية الذين عبروا عن صادق التهاني والتبريكات لسموهما بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى الإمارات وقيادتها وشعبها والأمتين العربية، والإسلامية باليمن، والخير، والبركات.

وحضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان.

الفجيرة

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك وذلك في قصر سموه بالرميلة

و تقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وكبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.و عبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

أم القيوين

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه مساء أمس بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والتجار وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالإمارة.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين وكبار الضباط العاملين بشرطة أم القيوين وضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأم القيوين وضباط إدارة الدفاع المدني بأم القيوين الذين قدموا التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك.

وعبر المهنئون عن صادق التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، صباح أمس، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى مجلس الضيافة بخزام، للسلام على سموه وتهنئته بالعيد.

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، والمواطنين، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

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