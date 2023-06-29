حكام الإمارات وأولياء العهود يؤدون صلاة العيد

المصدر: الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة - وام

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أدى أصحاب السمو حكام الإمارات بحضور سمو أولياء العهود والشيوخ وعدد من رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية صلاة عيد الأضحى المبارك.

الشارقة

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهم، كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وعدد من الشيوخ، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية.

شعائر العيد

وألقى فضيلة الشيخ مانع النهدي، خطبة عيد الأضحى المبارك، تناول فيها شعائر العيد وأهميتها وعِظم شأنها عند الله عز وجل، مشيراً إلى النعم الكبيرة التي ينعم الله تعالى بها على عباده، والتي تستلزم الشكر والحمد واستثمارها بما يرضي الله، ومنها الأمن والأمان وولاة الأمر الصالحين وغيرها.

ولفت خطيب العيد، إلى نعمة الأرحام التي يوصي الله سبحانه وتعالى بوصلها، وتعزيز التواصل الأسري والاجتماعي، بالإضافة إلى نعمة الأبناء، موصياً الآباء والأمهات بالحرص على تربيتهم بما يرضي الله عز وجل، والاقتداء بالسنة النبوية في ذلك. كما وجه خطيب العيد، العديد من النصائح لأفراد وفئات المجتمع من الذكور والإناث، وأوصاهم بالالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى في شؤون حياتهم كافة.

عجمان

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، صباح أمس، الصلاة بجامع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في عجمان.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما؛ الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، وعدد من الشيوخ، ومديري الدوائر، وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وأم المصلين، فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني، وألقى خطبة عيد الأضحى المبارك التي كانت بعنوان «عيدنا تماسك أسري»، وقال إن الأسرة منبع الفرح والسعادة، وهي هبة غالية من الله تعالى وقيمة عظيمة من حقها أن يحتفى بها في كل مناسبة وعيد، مشدداً على البر بالآباء والأمهات والإحسان إليهم وتقدير حقوقهم. وأضاف إن الأب يظل على الدوام القدوة المثلى لأبنائه والمدرسة الأولى لأهل بيته والمشارك الأسمى للأم في رعاية الأسرة.

وتوجه فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني، في ختام الخطبة، بالدعاء إلى الله العلي القدير، أن يوفق قيادتنا الرشيدة إلى ما فيه خير البلاد والعباد.

وعقب أداء الصلاة، تلقى صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، التهاني بهذه المناسبة الإسلامية الكريمة، من الشيوخ وكبار المسؤولين، ووجهاء، وأعيان البلاد، والمصلين.

الفجيرة

وأدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، صباح أمس، الصلاة في جامع الشيخ زايد الكبير بالفجيرة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد.

وعقب الصلاة تبادل صاحب السمو حاكم الفجيرة، التهاني بعيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين.

رأس الخيمة

وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، الصلاة بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية. وأكد فضيلة الإمام في خطبته، أن يوم العيد هو يوم فرح وسرور، ومناسبة للتواد والتراحم والمحبة والاحترام بين الناس، مذكراً بالدروس والعظات والقيم السامية التي يدعو إليها ديننا الحنيف، والتي يجب على كل مسلم أن يتمسك بها، ليعم الخير وتسود المحبة، شاكراً الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى ولا تعد.

أم القيوين

وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، الصلاة في مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا، بمنطقة الراس في أم القيوين.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وكبار المسؤولين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية في الإمارة.

وأم المصلين الشيخ محمد إبراهيم حميد، حيث أوصاهم بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والعلانية والعمل بما يحب ويرضى، قائلاً إن هذا اليوم يوم صلة وإحسان وبذل وكرم نصل فيه أرحامنا، ونحسن إلى جيراننا ونوسع على أهلينا وندخل السرور على بيوتنا وننشر البهجة في مجتمعنا.

ودعا الخطيب، الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ويحمي دولة الإمارات من كل مكروه. وعقب الانتهاء من الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين، وسمو ولي عهد أم القيوين التهاني مع الشيوخ وكبار المسؤولين بهذه المناسبة السعيدة.

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