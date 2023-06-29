زوار دبي الأطفال يختمون جوازاتهم بأنفسهم

المصدر: دبي - البيان

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دشنت أول مجموعة أطفال وصلت إلى دبي ليلة العيد، منصات جديدة خاصة بهم في صالات القادمين في مبنى 1 ومبنى 2 في مطار دبي الدولي، حيث أتاحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لهم فرصة تجربة ختم جوازات سفرهم بأنفسهم، بهدف تشييد جسور من الثقة بين دبي والمسافرين الأطفال القادمين من مختلف دول العالم، بما يسهم في تخليد صورة دبي ومكانتها في ذاكرتهم.

تدشين

وجاء تدشين الأطفال للمنصات الجديدة خلال زيارة تفقدية أجراها الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، للاطلاع على سير العمل في منطقة الجوازات في مطارات دبي، اطلع من خلالها على آليات العمل وجاهزية المطار وسرعة الاستجابة في توفير أعلى معايير الخدمات العالمية المبتكرة، كما اطلع على استعدادات الكوادر الفنية والتقنية، وفرق الدعم لاستقبال المسافرين القادمين والمغادرين خلال مناسبة عيد الأضحى المبارك، التي تشهد توافد أعداد كبيرة من السياح والمقيمين، وكذلك من المسافرين المغادرين.

جهود

وثمن جهود مأموري الجوازات، معرباً عن فخره باستعداداتهم وجاهزيتهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، تولي مطار دبي الدولي اهتماماً خاصاً نظراً لكونها بوابة العبور للوجهة التي يعتبرها العالم إحدى أبرز الوجهات الدولية للسياحة والعمل والعيش، مما يستدعي مواصلة بذل الجهود وتوفير الخدمات النوعية وغير المسبوقة، التي تؤكد للقادمين من السياح على مكانة إمارة دبي وجهة عالمية أولى.

منصة

وحول تدشين منصات جوازات الأطفال أوضح أن منح الأطفال فرصة تدشين المنصات يوفر لهم تجربة ثرية وغير مسبوقة، كما يأتي استكمالاً لما بدأته إقامة دبي في مطار مبنى رقم 3، مشيراً إلى أن نجاحها وتحقيقها لأهدافها تطلب مواصلة العمل وتطويره لتعزيز ريادة دبي، ومواكبة استراتيجيات الإدارة العامة الهادفة إلى توفير تجربة متميزة للأطفال.

تصميم

وتتميز المنصات بتصميمها الرائع الذي يجمع بين التراث الإماراتي الأصيل والنهضة العصرية والحضارية التي تشهدها الإمارة، حيث تنتشر رسومات للجمل يعتليه رائد فضاء في إشارة إلى الموروث التاريخي والتطور التكنولوجي، كما تزخر أرضية المنصات بعبارات الترحيب بعدد كبير من اللغات وبألوان متعددة محببة للأطفال.

وكانت إقامة دبي قد دشنت منصات جديدة لجوازات الأطفال في صالة القادمين بمبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي للأطفال من عمر 4 إلى 12 سنة، حيث وصل عدد الأطفال الذين استخدموا هذه المنصات خلال الفترة من 19 أبريل وحتى 14 يونيو 2023، إلى 10 آلاف و423 طفلاً، أتيحت لهم فرصة ختم جوازاتهم بأنفسهم، من خلال مشرفين متخصصين وخبراء في مجال التعامل مع الأطفال من مأموري الجوازات، لتسهيل اطلاع الأطفال ومساندتهم والإجابة على استفساراتهم.

تجربة

وتسعى إقامة دبي من خلال هذه المنصات إلى توفير تجربة ثرية للأطفال تبقى في ذاكرتهم، وتعزز الانتماء للوجهة العالمية المتميزة التي تشكلها دبي، حيث يتم استقبال الأطفال من قبل الشخصيات المحببة للأطفال لبناء الود مع مدينة دبي من الخطوة الأولى، قبل أن يتم اصطحاب الأطفال إلى المنصة من خلال بوابة خاصة للممر الذي يقود الأطفال من خلال الملصقات الأرضية التي توجههم للمنصة لختـــم الجوازات بشـــكل جذاب يتميز برسومات بطابع الفضاء يتوسطها طيران الإمارات.

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