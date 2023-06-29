سيف بن زايد يهنىء القيادة وشعب الإمارات بالأضحى

المصدر: دبي - البيان

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هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الأضحى. ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أطيب التهاني وأصدق الأماني وأجمل التبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الخير شعب الإمارات المعطاء، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً العلي القدير أن يتقبل من حجاج بيته الحرام، وأن يجعل العيد أيام خيرٍ وبركةٍ وأمنٍ وسلامٍ على بلادنا والعالم أجمع».

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