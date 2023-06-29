منصور بن زايد يهنئ رئيس الدولة وأبناء الإمارات بالعيد

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأبناء الإمارات وشعوب العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «نتوجه بخالص التهاني إلى مقام سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أبناء وطننا الغالي وجميع شعوب العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، راجين الله أن يعم الأمن والأمان والخير والازدهار بلدان وشعوب العالم كافة.. وكل عام وأنتم بخير».

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