7000 أسرة تستفيد من أضاحي جمعية الفجيرة الخيرية

المصدر: (الفجيرة- وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وزعت جمعية الفجيرة الخيرية بالتعاون مع إدارة المقاصب في بلدية الفجيرة، لحوم الأضاحي على 2000 أسرة محتاجة وعلى الأيتام والأرامل في مناطق الفجيرة كافة.

وقال يوسف راشد المرشودي، مدير جمعية الفجيرة الخيرية، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، قامت الجمعية بتنفيذ حملة الأضاحي تحت شعار «أضحيتك فرحة وأجر» شملت 2000 أسرة داخل الدولة و 5000 خارج الدولة، إلى جانب توزيع كسوة العيد وسلة الفواكه للأيتام والأسر المتعففة، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات حكومية بالإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز