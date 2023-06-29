«نسائية كهرباء دبي» تناقش أنشطة العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

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نظمت اللجنة النسائية في الهيئة عدداً من الزيارات الميدانية لأفرع الهيئة المختلفة بهدف اللقاء بالموظفات والتعريف بعضوات اللجنة الجدد، إضافة إلى إطلاع الموظفات على أنشطة اللجنة خلال العام الماضي ومناقشة خطط العام الجاري، دعماً لتوجهات هيئة كهرباء ومياه دبي الهادفة إلى تمكين كادرها النسائي.

كما تضمنت الزيارات عدداً من جلسات العصف الذهني شارك فيها أكثر من 300 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة، حيث استمعت اللجنة النسائية إلى مقترحات وآراء وأفكار الموظفات لتبنيها ودمجها ضمن مشاريع ومبادرات اللجنة للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم موظفات الهيئة.

وأكدت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن لقاءات اللجنة النسائية مع موظفات الهيئة تأتي ضمن توجهات الإدارة العليا للهيئة بأن تكون اللجنة النسائية أداة تواصل مهمة وفعالة مع موظفات الهيئة للوقوف على طموحاتهن وتطلعاتهن.

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