محمد بن راشد يستقبل جموع المهنئين بعيد الأضحى

المصدر: دبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صباح أمس في مجلس قصر زعبيل بدبي، المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

وتقبّل سموّه، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من جمع من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

وابتهل المهنئون إلى الله العليّ القدير، أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات أسباب الرقي والتقدم والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يحفظ دولتنا بحفظه وعنايته من كل شر وسوء.

تهانٍ

وتقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التهاني والتبريكات من قيادات الأجهزة الأمنية وشرطة دبي، والدفاع المدني في دبي، والإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي، وقادة الأفرع وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الدفاع.

كذلك تقبّل صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، التهاني من عدد من رؤساء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وجموع المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية في الدولة.

وبادلهم سموه جميعاً التهاني بعيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

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