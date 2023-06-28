رئيس الدولة يتبادل التهاني بعيد الأضحى مع الرئيس السوري وولي عهد الكويت

المصدر: وام

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تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، التهاني بعيد الأضحى المبارك - خلال اتصالين هاتفيين - مع بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.

وأعرب الجميع عن أطيب تمنياتهم بهذه المناسبة المباركة، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على بلدانهم وشعوبهم بالخير واليمن والبركات، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والازدهار.

ونقل سمو الشيخ مشعل الأحمد إلى صاحب السمو رئيس الدولة - خلال الاتصال - تهاني أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وتمنياته لسموه موفور الصحة والسعادة وللبلدين وشعبيهما الشقيقين مزيداً من التقدم والازدهار.

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