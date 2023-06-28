الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وعلى بعض المناطق الجنوبية مع احتمال سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً خاصة مع السحب.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س، والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:04، والمد الثاني عند الساعة 21:45، والجزر الأول عند الساعة 14:28، والجزر الثاني عند الساعة 05:29.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:15، والمد الثاني عند الساعة 07:54، والجزر الأول عند الساعة 11:42، والجزر الثاني عند الساعة 48:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 32 75 30

دبي 41 33 70 45

الشارقة 41 31 60 35

عجمان 39 31 75 45

أم القيوين 40 30 65 40

رأس الخيمة 42 32 60 40

الفجيرة 35 32 90 70

العـين 44 33 60 25

ليوا 46 31 65 15

الرويس 39 31 85 35

السلع 40 30 85 30

دلـمـا 35 31 85 50

طنب الكبرى/الصغرى 38 33 85 60

أبو موسى 38 33 85 60.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز