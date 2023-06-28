مستشفيات أبوظبي تستقبل مواليد العيد بالزهور والشيكولاتة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استقبل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، إحدى شركات M42، ثلاثة مواليد جدد في الساعات الأولى من عيد الأضحى المبارك، وبلغ عدد الذكور 2 مولود في حين كان عدد الإناث مولودة واحدة،

قال عمر النقبي، المدير التنفيذي بالإنابة لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال: "أبهجَنا استقبال ثلاثة مواليد جدد في الساعات الأولى من عيد الأضحى المبارك. ويعزز هذا الحدث الجميل من التزامنا بتوفير رعاية استثنائية ودعم هؤلاء الأطفال الصغار وتلبية احتياجات أسرهم. ونفخر بتحقيق إنجاز الوصول إلى إجمالي ولادات بلغت33616 مولود منذ أول ولادة في المستشفى عام 2015، ونتطلع قدماً للاستمرار بتقديم أفضل العلاجات والخدمات لجميع الرُضَّع وأسرهم في المستشفى".

وأضاف: "بلغ عدد الذكور 17478 مولوداً من إجمالي المواليد و16138 أنثى، في حين كان 18797 منهم من المواطنين ومنهم 9784 من الذكور و 9013 من الإناث. ويواصل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال التزامه بتقديم أرقى معايير الرعاية عبر فريق عمل متمرس من أطباء التوليد وأطباء الأطفال وحديثي الولادة والقابلات والممرضات".

وكانت أسرة الزعابي الإماراتية أول من استقبل مولودها في عيد الأضحى المبارك. ففي تمام الساعة 12:12 منتصف الليل، ولد الطفل بصحة جيدة بوزن 3.04 كيلوغرام. وأطلق عليه والديه اسم عبدلله، حيث نثر البهجة والسرور، وقال والد الطفل: "نحمد الله على أن وهبنا هذه الهدية الجميلة في أول أيام العيد المبارك. وإننا نثمن تفاني فريق الرعاية في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال على الرعاية الفائقة التي قدمها لزوجتي وطفلي".

وكانت ثاني مواليد الأضحى المبارك طفلة من دولة الإمارات، ولدت في الثالثة فجراً ووزنها 2.87 كيلوجرام. لتكون أصغر فرد مرتقب لعائلتها. واستقبلت عائلة الهنائي الإماراتية مولودها الجديد صباح يوم العيد في تمام الساعة 6:21 صباحاً، ولد الطفل حامد بوزن 3.49 كيلوغرام. وقال الوالد: "اليوم نحتفل بعيد الأضحى وفرحتنا مضاعفة بقدوم مولودنا الجديد، نحمد الله على ولادته بصحة جيدة. ونتمنى للجميع عيداً مباركاً مليء بالسعادة والسرور".

كما استقبل مستشفى برجيل ومستشفى ميديور في أبوظبي التابعان لبرجيل القابضة مولودتين في عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 12 صباحاً من ليل يوم الأربعاء.

وولدت الطفلة ليديا، لزوجين مصريان، محمد عبدالعال وشيماء إبراهيم سليمة، عند منتصف الليل، والطفلة ليديا هي الطفل الثاني في أسرتها وبلغ وزنها 2.590 غرام

وأكد البروفيسور الدكتور وليد الشربيني استشاري أمراض النساء والتوليد في مستشفى ميديور- أبو ظبي "نحتفل بميلاد الطفلة ليديا في هذا اليوم المميز، الأطفال الذين يولدون في الأعياد يجلبون الفرح إلى قلوبنا، يسعدنا أن الولادة تمت بسلاسة، كما أن الأم والطفل بخير، ونتمنى لهم الصحة الجيدة والسعادة".

وقد عبر الوالدان عن امتنانهما لموظفي المستشفى وقالوا "نشكر الله تعالى على ولادة طفلتنا في هذا اليوم المبارك، نحن متحمسون لأن نكون أسرة مكونة من أربعة أفراد"، وشكروا الدكتور وليد الشربيني والممرضات على تواجدهم معهم طوال رحلة الحمل.

وولدت الطفلة بيسان في مستشفى برجيل أبوظبي والتي تزن 3.370 كجم، وهي الطفلة الثانية للزوجين الأردنيين أحمد حسام نجار وبتول محمد شعبان، وقال الوالدان: "نشعر بالسعادة لاستقبال طفلتنا في أول أيام عيد الأضحى، ولادتها جعلت عيدنا مميزاً للغاية، وسنعتز بهذه اللحظة إلى الأبد".

واحتفاءً بهذه المناسبة المميزة، وزعت مستشفيات أبوظبي في أول أيام عيد الأضحى المبارك الزهور والشوكولاتة على جميع المرضى والأطفال الموجودين في المستشفى

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