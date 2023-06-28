حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة عيد الأضحى في جامع الشيخ راشد بن حميد

المصدر: وام

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أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في عجمان.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما؛ الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، وعدد من الشيوخ، ومدراء الدوائر، وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وأم المصلين، فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني، وألقى خطبة عيد الأضحى المبارك التي كانت بعنوان "عيدنا تماسك أسري"، وقال إِن الأسرة منبع الفرح والسعادة، وهي هبة غالية من الله تعالى وقيمة عظيمة من حقها أن يُحتفى بها في كل مناسبة وعيد، مشدداً على البرّ بالآباء والأمهات والإحسان إليهم وتقدير حقوقهم.

وأضاف أن الأب يظل على الدوام القدوة المثلى لأبنائه والمدرسة الأولى لأهل بيته والمشارك الأسمى للأم في رعاية الأسرة، مشيراً إلى قصة نبي الله إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام، التي تلهمنا مكانة الأب وأهميته في كل بيت، فقد كان عليه السلام يأخذ بيد أبنائه إلى كل خير ويشركهم معه في كل بر.

وقال إن من حق أولادنا علينا أن نقوي صلتهم بربهم ونهذب أخلاقهم وننمي عقولهم ونعزز محبتهم لوطنهم ووفاءهم لقيادتهم، بما يعود على مستقبلهم بالرقي والازدهار، وعلى أسرهم بالبر والوفاء، وعلى وطنهم بالخير والاستقرار وعلى العائلة الإنسانية بالتعايش والإخاء.

وتوجه فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني، في ختام الخطبة، بالدعاء إلى الله العلي القدير، أن يوفق قيادتنا الرشيدة إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأن يوفق نائبيه وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وولي عهده، لما يحبه ويرضاه.

كما دعا الإمام الله تعالى أن يرحم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والقادة المؤسسين، وَالشيخ مكتوم بن راشد، وَالشيخ خليفَة بن زايد، وأن يشمل بعفوه وغفرانه ورحمته شهداء الوطن.

وعقب أداء الصلاة، تلقى صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، التهاني بهذه المناسبة الإسلامية الكريمة، من الشيوخ وكبارالمسؤولين، ووجهاء، وأعيان البلاد ،والمصلين.

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