هزاع بن زايد يهنئ القيادة الرشيدة

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بحلول عيد الأضحى، راجياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، بعيد الأضحى المبارك.

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