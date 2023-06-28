رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى

المصدر: أبوظبي - البيان، وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم مزيداً من التقدم والرخاء وللأمة العربية والإسلامية دوام العزة والرفعة. وتبادل سموه، أمس، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع كل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ومحمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية والدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأعرب الجميع بهذه المناسبة عن خالص الأمنيات بدوام الصحة والسعادة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعوبهم وبلدانهم بالخير واليمن والبركات، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والازدهار.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شعب الإمارات، وجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في حسابه عبر «تويتر»: كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير وصحة وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى المسلمين بالأمن والأمان والسلامة والإسلام.

وأضاف سموه: يقف المسلمون اليوم بعرفة وقلوبهم متوحدة.. ودعاؤهم واحد.. ورجاؤهم رحمة الله ومغفرته وجنته.. نسأل الله أن يتقبل منهم طاعاتهم ودعواتهم.. وأن يوحد قلوبهم دوماً وأبداً على الخير والمحبة والسلام.

برقيات تهنئة

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعربوا فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، داعين الله المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وبعث سموهم برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وتبادل سموهم التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كما بعث سموهم برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنين من الله عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة بدوام الصحة والسعادة وعلى شعوبهم بالمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام، وقادة دول مجلس التعاون ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية.

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