لطيفة بنت محمد: يوم عرفة يجسد أعظم معاني المساواة والأخوة

المصدر: (دبي- البيان)

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن يوم عرفة يجسد أعظم معاني المساواة والأخوة والترابط بين الشعوب. وقالت سموها في تغريدة عبر «تويتر»: «يوم عرفة.. أفضل الأيام عند الله، يجسد أعظم معاني المساواة والأخوة وروح الترابط بين الشعوب على اختلاف انتماءاتهم وثقافاتهم.. يجتمعون على الخير والرحمة والمغفرة ويتوحدون في أطهر بقاع الأرض.. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذا اليوم المبارك».

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