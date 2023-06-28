حمدان بن محمد: نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا والأمة العربية والإسلامية حلول عيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

تغريدة

وأكد سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في «تويتر» أنه في هذا اليوم المشهود نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيته العتيق صالح الأعمال.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: في هذا اليوم المشهود نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيته العتيق ومنا ومنكم صالح الأعمال ... ونبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمة العربية والإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك وعساكم من عواده.

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