حاكم أم القيوين يؤدي صلاة العيد بمسجد أحمد المعلا وحاكم رأس الخيمة بمصلى العيد الكبير في خزام

المصدر: أم القيوين - وام

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يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس في مدينة أم القيوين.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

ويستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين في قصر سموه بعد صلاة العصر المهنئين.

ويؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام.

ويستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، جموع المهنئين.

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