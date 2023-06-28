بلدية الفجيرة: تطبيق أعلى المعايير الصحية خلال العيد

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، عن انتهاء البلدية من كافة إجراءاتها لاستقبال عيد الأضحى وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للجمهور خلال عطلة العيد.

وأكد جاهزية سوق المواشي والأعلاف خلال عيد الأضحى المبارك، الذي يشهد إقبال الكثير من الناس عليه لغرض شراء الأضحية، الذي يوفر أفضل أنواع المواشي والأبقار والأغنام وتتنوع الماشية فيه بين المحلي والمستورد وتعتمد الأسعار على نوعية الماشية، حيث يصل فيها سعر الخروف المحلي من 1100 – 1600 درهم، وتصل الطاقة الاستيعابية في السوق إلى حوالي 3920 من الأغنام والماعز وإلى حوالي 980 من الماشية، ويتبع السوق أعلى معايير الاشتراطات الصحية، وتشرف عليه بلدية الفجيرة بشكل مكثف من أجل ضمان سلامة جميع الماشية داخل السوق من خلال مفتشي ومراقبي السوق والأطباء البيطريين للتأكد من عدم وجود أية أمراض وبائية، ويضم السوق 33 حظيرة مليئة بالأبقار والأغنام والمواشي المختلفة، كما يتوفر داخل السوق علف للماشية.

خدمات

وأشار الأفخم إلى أن سوق المواشي والأعلاف في منطقة الرغيلات في إمارة الفجيرة يعد من الأسواق الكبيرة الذي يقدم خدماته على مستوى الإمارة، الذي افتتح قبل 26 عاماً ويتم فيه استخدام الإضاءات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة في كافة مرافقه، ويقع بالقرب من مقصب الفجيرة الرئيسي للتسهيل على الجمهور بتقديم خدمات الذبح لهم، حيث يشرف عليه عدد من الأطباء البيطريين لمتابعة الاشتراطات الصحية للمواشي الموجودة في الحظائر، وتبدأ ساعات العمل في سوق المواشي بالفجيرة من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً ما عدا يوم الجمعة فتكون ساعات العمل على فترتين من 6 صباحاً حتى 12 ظهراً ومن الساعة الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً.

تدريب شامل

وقال الأفخم إن بلدية الفجيرة تسعى إلى الحفاظ على مستويات عالية من الاشتراطات الصحية.

مقاصب

ولفت إلى أن مقاصب الفجيرة البالغ عددها أربعة مقاصب في الفجيرة ومسافي والطويين ومنطقة قدفع على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال الزبائن، وسرعة إنجاز طلبات الذبح على مدار أيام العيد، حيث انتهت مسالخ الفجيرة من أعمال الصيانة اللازمة وتنظيفها بانتظام.

وأكد الحرص على تكثيف جهودهم في مراقبة الأسواق ومراكز التجميل والصالونات والمطابخ الشعبية.

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