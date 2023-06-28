زيادة ملحوظة على شراء الأضاحي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة-أحمد أبوالفتوح

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شهدت أسواق بيع المواشي والأغنام في رأس الخيمة زيادة ملحوظة خلال الساعات الأخيرة من حلول عيد الأضحى المبارك، على شراء الأضاحي، في ظل عدم توفر أماكن خاصة بإعاشة الأضاحي التي يختارونها داخل المساكن، بحسب تجار ومربين بسوق الفلية، مؤكدين أن جميع الأضاحي المعروضة للبيع خضعت للرقابة البيطرية من قبل الأطباء البيطريين في بلدية رأس الخيمة.

وأوضح التاجر محمد عبدالله بسوق الفلية لبيع المواشي، أن جميع حظائر البيع ممتلئة بجميع أنواع الأضاحي بأسعار تنافسية، مؤكداً أن الأسعار شهدت ارتفاعاً تدريجياً خلال الأيام الأخيرة قبل حلول عيد الأضحى نتيجة لارتفاع طلبات الزبائن على أصناف محددة، لافتاً إلى أن الأسعار تبدأ بالانخفاض من جديد مع نهاية اليوم الأول من العيد في ظل قلة الطلب مقارنة بالمعروض من الأضاحي، مشيراً إلى أن الساعات الأخيرة قبل صلاة العيد ترتفع وتيرة عمليات الشراء.

وقال التاجر سعيد علي: يلجأ بعض الزبائن إلى حجز الأضحية وتركها داخل حظيرة البيع في موقع مخصص لها بعد الاتفاق على السعر وتسديد ثمنها، حيث يتم ترقيم أو وضع لون على الأضحية، إلى حين موعد ذبحها في صباح العيد، خاصة وأن تلك النوعية من الزبائن يقيمون في شقق سكنية، ما يتعذر عليهم الاهتمام بها داخل تلك الشقق، مؤكداً أن عمليات بيع الأضاحي في الأسواق تعتمد على العرض والطلب وكلما اقترب عيد الأضحى ترتفع الأسعار.

وأكدت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، حرص الدائرة على تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل عمليات وصول أصحاب الأضاحي إلى أسواق البيع والمقاصب، وذلك بالتعاون مع الشركاء في رأس الخيمة، حيث حددت بلدية رأس الخيمة طرقاً ذات اتجاه واحد للوصول إلى سوق الفلية ومن ثم الانتقال إلى المقصب لتسليم الأضحية، واتجاهات مخصصة لاستلام لحوم الأضاحي بعد عمليات الذبح، بالإضافة إلى تفعيل نظام الاصطفاف والخاص بعملية استلام الأضاحي بحسب الأرقام.

وأشارت الطنيجي، إلى أن بلدية رأس الخيمة حدد اليوم الثاني والثالث من العيد، لاستقبال الأضاحي الخاصة بالجمعيات الخيرية، بهدف ضمان عدم حدوث أي تأخير بالنسبة لطلبات الأهالي، نظراً لتقديم الجمعيات أعداداً كبيرة من الأضاحي تصل إلى أكثر من 300 أضحية دفعة واحدة، حيث تم الاتفاق مع الجمعيات الخيرية على ذلك خلال الأيام الماضية.

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