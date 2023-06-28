محمد الكعبي يؤكد سلامة حجاج الإمـارات أثناء أدائهم المناسك

المصدر: مزدلفة - وام

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أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، سلامة جميع حجاج الإمارات أثناء أدائهم المناسك ووقوفهم بعرفة.

وقال الدكتور محمد الكعبي من صعيد عرفات الطاهر وتحديداً من مخيم حجاج دولة الإمارات: «أطمئن الجميع بأن حجاج الدولة بخير وفي صحة وسلامة وهناك فرق صحية وطبية تتابع أوضاعهم أولاً بأول وهناك من الفرق الوعظية والواعظات من يرد على استفساراتهم».

وأضاف الكعبي: «الحمد لله في صباح يوم عرفة اكتمل وصول جميع حجاجنا إلى المخيم وأدوا صلاة الظهر وهم عاكفون على الدعاء».

وأشار إلى تفويج الحجاج إلى مزدلفة وفق الخطة المرسومة بالتنسيق مع السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، حيث يستكملون بقية المشاعر.

من جانبه قال محمد سعيد النيادي نائب رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات: «إن حجاج الإمارات قد تم تسكينهم في المخيمات وهم بخير وسلامة ويؤدون المناسك في هذا اليوم الجليل يوم عرفة، ويستعدون لاستكمال مناسكهم مثل التفويج بمزدلفة ورمي الجمرات وطواف الإفاضة».

مزدلفة

وتوجه حجاج الدولة مساء أمس إلى مزدلفة بعد أداء الركن الأعظم بعد الوقوف على صعيد عرفات مع ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.

وأكد الدكتور الكعبي أن حجاج الدولة بخير وتم تفويجهم من عرفات إلى مزدلفة بكل يسر تنفيذاً للخطة التي اعتمدتها المكتب بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأبدى حجاج الدولة ارتياحهم وسعادتهم لما وجدوه من المستوى الراقي من التجهيزات والخدمات.

وثمّن الدكتور الكعبي الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة الحجاج.

تهنئة

كما رفع الدكتور الكعبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يديم عليهم موفور الصحة ودوام العافية وإلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

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