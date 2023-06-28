«أسعدتموني» تحتفي بأبناء النزيلات في العيد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، مبادرة «أسعدتموني»، الهادفة إلى إدخال البهجة والسرور على قلوب أبناء النزيلات، بتوزيع هدايا عيد الأضحى عليهم.

إطلاق المبادرة

وحضر إطلاق المبادرة العميد عبد الرحمن خليفة الشاعر نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمقدم عزيزة علي عبد العزيز مدير إدارة سجن النساء بالوكالة، والمقدم الدكتور علي محمد المطروشي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، والنقيب كلثوم سالم سعيد رئيس قسم الأحدث في المؤسسات العقابية والإصلاحية، وعدد من الضباط والأفراد.

دور مجتمعي

وقال العميد الشاعر: إن المبادرة تهدف إلى إسعاد أبناء النزيلات، ضمن المبادرات الإنسانية، التي تنفذها شرطة دبي انطلاقاً من دورها المجتمعي، وحرصاً على تعزيز قيم التسامح والمحبة، وإسعاد الأبناء في العيد، من خلال توزيع الهدايا، وكسوة العيد عليهم.

وقالت المقدم عزيزة علي عبد العزيز: إن إدارة سجن النساء توفر أجواء إيجابية ومريحة لأطفال النزيلات مع كل مستلزماتهم من المأكل المناسب والمشرب وفحوصات طبية دوريّة وتعليم في أساسيات القراءة والكتابة، مضيفة: إن الإدارة حريصة على مشاركتهم الأفراح والمناسبات المختلفة، وإطلاق مبادرات عدة تدخل الفرحة والبهجة لقلوب الأمهات والصغار، مؤكدة أن روح القانون هي السائدة في المكان، والركيزة، التي يتم التعامل وفقها مع النزيلات وأطفالهن، وأن الأجواء السائدة أسرية وأخوية بالمقام الأول.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز