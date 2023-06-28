شرطة دبي تحذر من إهمال الأطفال

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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حذر اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، من مغبة ترك الأطفال في المراكز التجارية أو في السيارات أو على الشواطئ والمسابح من دون رقابة، مشدداً على أهمية وجود شخص بالغ مع الطفل، خصوصاً في الأعياد، التي تشهد كثافة كبيرة للجمهور من مختلف الجنسيات.

وقال: إنه تم رصد حالات إهمال من قبل بعض الأسر في الرقابة على أطفالهم في المراكز التجارية، وبعض الأماكن العامة، مشدداً على احتمالية اقتراب الطفل من السلالم المتحركة، وتعرضه للأذى إذ لم يكن برفقة شخص بالغ، مستنكراً قيام بعض الأمهات بترك الأطفال مع إخوانهم من الأطفال أيضاً، والذهاب للتبضع والتأخير داخل المحل في حين قد يتعرض الاثنان للأذى، وإنه وفقاً للقانون توجه للأم أو لولي الأمر تهمة الإهمال.

وأضاف اللواء الغيثي: هناك سلوكيات من بعض أفراد المجتمع تحتاج إلى وعي أكثر بمخاطرها مثل ترك الأطفال في السيارات في وضع تشغيل والنزول للتبضع لفترات طويلة تصل إلى ساعات، وهو ما يعرض الأطفال إلى خطر الاختناق نظراً لارتفاع درجة الحرارة، أو قيام الأطفال بالعبث في السيارة من الداخل، وتعريض حياتهم للخطر بسبب قلة الوعي والاستهانة بهذه السلوكيات، التي اعتاد عليها البعض.

ونوه بأنه في ظل إقبال البعض على الشواطئ أو المسابح قد يغفل أولياء الأمور عن الطفل، ما يعرض حياته للخطر، مؤكداً أن الجهات المختصة وفرت الدعم اللازم من منقذين، إلا أن الأمر يحتاج إلى رقابة من الأهل أيضاً.

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