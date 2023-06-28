شرطة أبوظبي تعايد 50 طفلاً من أصحاب الهمم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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قدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي هدايا إلى 50 طفلاً من مركز العين للتوحد بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمناسبة عيد الأضحى المبارك ضمن مبادرة «فرحة عيد» التي نفذتها إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات بهدف إدخال البهجة والسعادة إلى قلوب الأطفال وتثقيفهم مرورياً.

وأوضح العقيد مطر عبدالله المهيري مدير إدارة مرور العين أن المبادرة تضمنت توزيع كتيبات رسم على الأطفال وهدايا متنوعة تعزيزاً لمبدأ التراحم ودمج الأطفال في المجتمع وإتاحة فرصة المشاركة لهم في مختلف الفعاليات.

واطلع الأطفال على أهداف دورية الطفل المرورية، وهي عبارة عن سيارة ذكية صغيرة الحجم، توفر بيئة محببة للطفل للتعرف على طبيعة العمل الشرطي، ومزودة بشاشة عرض ذكية وكاميرا، وتقنيات مختلفة، وعليها ملصقات وعبارات توعية بصورة جذابة.

وقدمت لهم إدارة المرور في العين محاضرة تثقيفية حول قواعد السلامة المرورية وشاهدوا أفلاماً كارتونية وتفاعلوا مع مسابقات التوعية المرورية.

وجرى في ختام الفعالية التقاط الصور الجماعية مع الأطفال، معربين عن فرحتهم وسعادتهم البالغة بالمشاركة في هذه الفعالية.

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