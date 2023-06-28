استخدام الأطفال الألعاب النارية يفسد بهجة الأعياد

المصدر: دبي-نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت نخب مجتمعية وجهات مسؤولة من خطورة استخدام الأطفال للألعاب النارية، حيث تبرز هذه الظاهرة في المناسبات والأعياد رغم التحذيرات الصحية والاجتماعية لها، داعين أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها، حفاظاً على السلامة العامة.

مراقبة

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أهمية متابعة عدم شراء الأطفال للألعاب النارية والمفرقعات، موصياً بالابتعاد عنها حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، لافتاً إلى المسؤولية المشتركة التي تشترك فيها الأسرة إلى جانب الجهات الإعلامية والمجتمعية والجهات الرقابية المختصة ومنافذ البيع ومحال السوبرماركت والبقالات.

وأفاد الشامسي بأهمية إقامة برامج توعوية للوقوف على مخاطر هذه الألعاب التي تعرض الأبناء لإصابات خطرة، فضلاً عن مخاطر الغازات المنبعثة منها، وما تحمله من مواد ضارة تؤثر على الجهاز التنفسي، علاوة على الأضرار المادية، وما تسببه من تلوث بيئي أو جراء الحرائق، التي قد تنجم عنها وتهدد سلامة أفراد المجتمع، وتلحق الأذى بالآخرين.

وطالب بتشديد الرقابة على الأبناء، ومنعهم من شراء هذه الألعاب من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت بلدية مدينة الشارقة أن فرق التفتيش ستقوم بتشديد الرقابة على المحلات والبقالات لمنع بيع وتداول الألعاب النارية لما تسببه من إزعاج وأذى للسكان وتشكل خطراً على سلامة الأفراد خصوصاً الأطفال لاحتوائها على مواد مضرة بالصحة،.

وحذرت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أفراد المجتمع من خطورة استخدام الألعاب النارية بين الأطفال، خلال الاحتفال بعطلة العيد، وما ينتج عنها من حوادث وإصابات قد تحول مشاعر البهجة إلى حزن.

وأشار الدكتور بورجا سلفادور كولا - استشاري طب وجراحة العيون، مستشفى باراكير للعيون بدبي أن تقريراً صدر عام 2021 عن الأكاديمية الأمريكية لطب العيون صادر عن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية، بأن 14٪ من الإصابات الناجمة عن الألعاب النارية كانت مرتبطة تحديداً بالعيون، مشيراً إلى أن الألعاب النارية تلحق الضرر بالعين عن طريق تمزيق مقلة العين، ما يؤدي إلى حروق كيميائية وحرارية ، وسحجات القرنية .

وشدد على أهمية تنفيذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع المواقف الخطرة وتلف العين الناجم عن التعامل غير الصحيح مع الألعاب النارية، أبرزها استخدام النظارات لحماية العينين من تأثير الألعاب النارية التي قد تنطلق بعد انفجارها ودخانها ومسحوقها ، وارتداء قبعات أو قبعات تساعد في حماية الوجوه ، وكذلك تجنب ارتداء الملابس المصنوعة من الأقمشة القابلة للاشتعال بسهولة، وقال إن الأطفال هم الفئة العمرية الأكثر عرضة لإصابة العين من الألعاب النارية وضرورة خضوعهم للإشراف من قبل الكبار عندما يريدون التعامل مع الألعاب النارية، منبهاً من خطورة إعادة تشغيل مفرقعة نارية لم تنفجر في المرة الأولى أو حمل الألعاب النارية بالأيدي بعد إشعالها أو تقريبها من الوجه، وتجنب استخدام المفرقعات النارية قصيرة الساق.

وأفاد أنه في حال التواجد لحضور عروض نارية احترافية يجب مشاهدة الألعاب النارية من مسافة لا تقل عن 500 قدم. احترم حواجز الأمان والتزم بجميع تعليمات السلامة والامتناع عن التعامل مع الألعاب النارية غير المنفجرة. بدلاً من ذلك، طلب المساعدة على الفور من إدارات الإطفاء أو الشرطة، في حال الإصابة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز