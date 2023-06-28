تحديد مواعيد زيارات نزلاء المؤسسات العقابية في أبوظبي

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

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حددت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مواعيد زيارات نزلاء مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع متمثلة في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية «الوثبة وإدارة المؤسسة الإصلاحية والعقابية» العين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك عبر تطبيق نافذتي.

ودعت المديرية الزائرين إلى متابعة مواعيد الزيارات بالدخول إلى موقع شرطة أبوظبي الإلكتروني على الرابط www.adpolice.gov.ae لتسجيل طلب الزيارة عن بُعد، وتتم الموافقة من خلال رسالة نصية قصيرة وتحديد مركز الشرطة لتنفيذ الزيارة عن بُعد. وبدأت الزيارات اعتباراً من أمس (الثلاثاء)، وتستمر إلى الجمعة المقبل من الساعة 8:30 صباحاً حتى الواحدة ظهراً يومياً خلال إجازة العيد.

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