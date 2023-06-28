البلديات تحذر من التعامل مع القصابين الجائلين

المصدر: متابعة - عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت بلديات مدينة الشارقة وعجمان وأم القيوين عن الجاهزية التامة لعيد الأضحى المبارك من خلال تجهيز المقاصب وسوق المواشي والحدائق، وتخصيص مفتشين لمراقبة الأسواق، إضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، وحذرت من التعامل مع القصابين الجائلين، حيث خصصت بلدية الشارقة 293 مفتشاً لرقابة الأسواق والمنشآت الغذائية كالمطاعم والمخابز وغيرها، ورصد السلوكيات السلبية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيالها، خلال عيد الأضحى وتسخير كل الإمكانيات لتوفير بيئة مثالية للقاطنين والزوار وتوفير أفضل الخدمات لهم، بما ينعكس إيجاباً على البيئة المثالية التي تتمتع بها الإمارة الباسمة وأجواء العيد المتميزة.

رقابة

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية خصصت 110 مفتشين لتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية كالمطاعم والمخابز ومحال بيع الحلويات والمكسرات وغيرها، وعلى صالونات الحلاقة ومراكز التجميل للتأكد من التزام هذه المنشآت بالمعايير واللوائح الصحية المنظمة لسير العمل، خصوصاً وأن هذه المنشآت تشهد إقبالاً كبيراً خلال العيد، لذا تعزز البلدية من دورها الرقابي والتوعوي وتنظيم الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة وتوعية العاملين بأفضل الممارسات الصحية.

رصد

وأفاد مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن هناك 183 مفتشاً يؤدون دوراً مهماً، وذلك بتشديد الرقابة لرصد مشوهات المظهر العام خصوصاً القصابين الجائلين الذين يكثر نشاطهم خلال عيد الأضحى، كما ستشدد فرق التفتيش الرقابة على المحلات والبقالات لمنع بيع وتداول الألعاب النارية لما تسببه من إزعاج وأذى للسكان وتشكل خطراً على سلامة الأفراد، خصوصاً الأطفال لاحتوائها على مواد مضرة بالصحة.

المواقف العامة

ونوه إلى أن المواقف العامة الخاضعة للرسوم ستكون مجانية أول وثاني وثالث أيام العيد باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء، وستواصل فرق التفتيش رصد ومتابعة آلية الاستفادة من خدمة المواقف العامة للحد من أية سلوكيات تشوه المظهر العام.

وفيما يخص الحدائق أفاد الطنيجي أن حدائق مدينة الشارقة تستقبل الزوار من الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً، في حين يستقبل متنزه الشارقة الوطني زواره من الساعة 9 – صباحاً – 11 مساءً، وبالتوقيت ذاته تفتح حديقة الرولة أبوابها أمام الجمهور.

معاملات

فيما أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن جاهزيتها التامة، حيث ستستمر الدائرة في استقبال معاملات الجمهور المتعلقة بجميع خدمات الدائرة عبر القنوات الإلكترونية والذكية فقط، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة والزوار والسياح، كما أكدت على جاهزية المقصب المركزي، الذي سيفتح أبوابه أمام الجمهور في أول أيام العيد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة، وحتى الرابعة عصراً، فيما سيتواصل العمل خلال أيام العيد من السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، مبينة أنها وفرت الكوادر المؤهلة من فنيين وأيدي عاملة لخدمة العملاء، إضافة لفحص المعدات والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب كل أنواع الأضاحي وتوفير كل الاحتياجات الضرورية لسير العمل في المقصب، كما أن المقصب سيستقبل المتعاملين بواسطة المركبات فقط، وأن الكادر الطبي سيعمل على فحص الأضاحي قبل وبعد الذبح وفقاً للمعايير العالمية، للتأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، كما وسيتم ترقيم الأضاحي لسهولة عملية التتبع.

وأكدت الدائرة أن فرق العمل تأكدت من جاهزية سوق المواشي بالإمارة، من خلال التدقيق على الشحنات الواردة لسوق المواشي والتي طابقت معايير السلامة، كما أن الكوادر تواصل عمليات التفتيش الدوري على سوق المواشي وتفقد الوضع الصحي للحيوانات المتواجدة في الحظائر، والتأكد من أن كل الحيوانات في حالة صحية جيدة وصالحة للاستهلاك الآدمي.

حملات

وأعدت الدائرة خطة شاملة لتنفيذ حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والصحية، والتي يزداد الإقبال عليها خلال فترات الأعياد، بما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة بالمجتمع، وتستمر فرق التفتيش بالعمل على مدار الساعة لمتابعة استيفاء والتزام المنشآت بالمتطلبات الصحية.

إعفاء

وأعلنت الدائرة عن إعفاء جميع المواقف الخاضعة للرسوم خلال العطلة، على أن يستأنف العمل بخدمة دفع رسوم المواقف السبت المقبل.

إرشاد

وأكدت هيفاء علي سيف القائم بأعمال مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة ببلدية أم القيوين أن جميع الكوادر البيطرية المتخصصة في الإرشاد البيطري موزعة في أسواق المواشي التابعة للدائرة لتثقيف المواطنين والمقيمين وتعريفهم بكيفية اختيار الأضحية السليمة والشروط الواجب توفرها فيها من خلال توزيع المنشورات والرد على الاستفسارات، مبينة أن دائرة البلدية وفرت حظائر مجانية دعماً لأصحاب الحلال ومربي الماشية من ملاك المزارع والعزب المواطنين في إمارة أم القيوين لبيع ما لديهم من أغنام للمستهلكين مباشرة طوال أيام عيد الأضحى المبارك إلى جانب توزيع أعلاف مجانية عليهم، داعية المستهلكين إلى تشجيع المنتج الحيواني المحلي الذي يتميز بجودته العالية، حيث إنه يتغذى على أفضل أنواع الأعلاف التي تتماشى مع المعايير العالمية، ناهيك عن وصوله للمستهلك مباشرة دون تعرضه لعمليات الشحن التي تنهك عادة الحيوانات وتقلل من جودتها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز