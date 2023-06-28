«الشارقة الخيرية» و«مؤسسة الاتحاد بعجمان» توزعان 4 آلاف أضحية

المصدر: عجمان ـ عصام الدين عوض

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بدأت جمعية الشارقة الخيرية ومؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان توزيع 4 آلاف أضحية للأسر المتعففة.

وقال خليل إبراهيم الحاج رئيس لجنة فحص الأضاحي إنه تم فحص 2500 أضحية داخل الدولة، وأن عملية الفحص تأتي كأول استعدادات الجمعية لحملة الأضاحي، حيث يتم فحص الأغنام المقرر ذبحها للتأكد من مطابقتها لضوابط الشريعة الإسلامية، وضمان خلوها من الأمراض والعيوب.

3 لجان

ولفت إلى أن الحملة يتم تنفيذها عبر 3 لجان، وهي لجنة الفحص المعنية بفحص المواشي ولجنة المقصب المختصة بنقل الأضاحي والإشراف على عملية الذبح والتقطيع والتجهيز داخل المقصب، ولجنة التوزيع التي تمثل آخر مراحل الحملة والمعنية بتوصيل لحوم الأضحية إلى مستحقيها، حيث تعمل جميعها جنباً إلى جنب للخروج بالحملة بالشكل الحضاري، لافتاً أنه يتم استقبال تبرعات المحسنين الراغبين في تنفيذ شعيرة الأضحية من خلال الموقع الإلكتروني، والرابط الذكي الذي يتضمن خدمة التبرع عبر أبل باي وسامسونج باي، والتحويلات البنكية، والدفع عبر بطاقات الائتمان، وكذلك محصلي الجمعية، أو زيارة مقر أو فروع الجمعية، أو الاتصال بالخط الساخن 80014.

2000 أسرة

وأعلنت مؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان عن اكتمال استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن مشاريعها الخيرية الرامية إلى إدخال السعادة والفرحة عند الأسر المتعففة وأسر الأيتام، حيث تستهدف المؤسسة هذا العام توزيع أضاحٍ لعدد 2000 أسرة، وبينما شهد العام الماضي توزيع أضاحٍ لعدد 400 أسرة متعففة، وحرص المؤسسة سنوياً زيادة رقعة المشاريع الخيرية والإنسانية لتعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

وقال ناصر الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية: يعتبر توزيع الأضاحي من أبرز مشاريع المؤسسة خلال أيام العيد، كما تقوم المؤسسة باستقبال التبرعات للأضاحي التي تذبح وتوزع خارج الدولة وذلك بقيمة 370 درهماً، وأضاحٍ تذبح داخل الدولة وتوزع داخلها بقيمة 600 درهم.

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