"الهوية والجنسية" تعلن استمرار تقديم الخدمات خلال عطلة عيد الأضحى

المصدر: وام

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أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، استمرار العمل في مراكز تقديم خدمات الهوية والجنسية والإقامة وشؤون الأجانب وغرف العمليات التابعة لها على مستوى الدولة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت إلى أن مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة خلال أيام العيد ستواصل استقبال طلبات المتعاملين وتقديم الخدمات لهم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً من اليوم الثلاثاء إلى الخميس، على أن ينتهي دوام يوم الجمعة في الثانية عشرة ظهراً، هذا بالإضافة إلى تقديم طلبات الحصول على الخدمات عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة على مدار الساعة خلال عطلة العيد.

وأوضحت الهيئة حرصها على إسعاد المتعاملين وتقديم الخدمات لهم أثناء العطلات بهدف إسعادهم وتحسين جودة حياتهم ومراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية.

وقدمت الهيئة خالص التهاني والتبريكات للقيادة الحكيمة وأبناء الإمارات والمقيمين والمنتسبين إليها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال سعادة اللواء سهيل جمعة الخييلي مدير عام الهوية وجوازات السفر: "تتقدم الهيئة بخالص التهاني والتبريكات إلى جميع المتعاملين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وسوف تستمر الهيئة في تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى على مدار الساعة، ونحن مستعدون لخدمة العملاء على الدوام، وكل عام وأنتم بخير".

رضا عبدالنور/ هدى الكبيسي

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