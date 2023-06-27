تضرر 64 شقة و10 مركبات في حريق برج "عجمان ون"

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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أكد المقدم غيث خليفة الكعبي مدير مركز شرطة المدينة الشامل بشرطة عجمان وقوع عدة أضرار نتجت عن احتراق برج عجمان ون (02)، وسعت الشرطة لتقديم كافة الجهود الممكنة للتخفيف من أثر هذه الأضرار وتقديم العون والمساندة لسكان البرج المتضررين من الحادث، مبيناً أن عدد الشقق السكنية المتضررة بلغ 64 شقة، وتضررت 10 مركبات بسبب شظايا الحريق المتطاير من البرج، مع احتراق سيارة بالكامل ضمن السيارات المتضررة.

وأشار إلى أن الشرطة باشرت على الفور نقل وإسكان 256 شخصاً في فنادق الإمارة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الأعمال الخيرية، وتوفير 7 حافلات بالتعاون مع هيئة النقل، مع الإشراف على جهود العمل لإعادة التيار الكهربائي للبرج بالتنسيق مع الدفاع المدني، للتمكن من إعادة السكان إلى شققهم غير المتضررة.

غرفة

وقال المقدم غيث الكعبي إن الشرطة جهزت غرفة العمليات المتحركة في الموقع كمركز لتقديم الخدمة، ما ساهم في إدارة الحدث ونقل الصورة لغرفة العمليات الرئيسة، إضافة لتلبية طلبات واحتياجات السكان ومتابعة شؤونهم، مؤكداً أن مركز شرطة المدينة الشامل سيقدم كافة الخدمات والاحتياجات التي يطلبها سكان البرج من خلال حضوره في موقع الحدث.

وأضاف أن جهود البحث والتحقيق جارية للتعرف إلى سبب وقوع الحريق، بمعاينة المختبر الجنائي للبناية والشقق المتضررة، وتسعى الشرطة بالتعاون مع الجهات المعنية في بذل كل الجهود لإدارة الأزمة، وتحقيق سرعة الاستجابة بأفضل السبل الممكنة لإعادة الحياة لطبيعتها ودعم المتضررين للعودة لمساكنهم في أسرع وقت ممكن، تعزيزًا لبث الأمن والاستقرار في المنطقة.

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