تعرف على طقس الإمارات في أول أيام عيد الأضحى المبارك

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً أول أيام عيد الأضحى المبارك صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع فرصة تكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وعلى بعض المناطق الجنوبية مع احتمال سقوط أمطار.

كما توقع المركز - في نشرته اليومية - أن يكون طقس الغد رطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:18 والثاني عند الساعة 21:02، والجزر الأول عند الساعة 13:35 والثاني عند الساعة 04:20.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:27 والثاني عند الساعة 07:02

والجزر الأول عند الساعة 09:59 والجزر الثاني عند الساعة 00:00 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 29 85 25

دبي 44 33 75 30

الشارقة 43 32 80 30

عجمان 43 33 85 35

أم القيوين 42 30 80 35

رأس الخيمة 42 32 75 35

الفجيرة 35 30 85 60

العـين 44 29 55 15

ليوا 45 28 75 15

الرويس 37 26 85 20

السلع 38 25 65 30

دلـمـا 35 29 80 10

طنب الكبرى 32 31 75 30

طنب الصغرى 32 31 75 30



أبو موسى 33 31 80 25

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