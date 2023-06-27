إنجاز إماراتي جديد.. نجاح إطلاق القمر الاصطناعي «فاي التجريبي»

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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انطلق اليوم بنجاح القمر الاصطناعي«فاي التجريبي» من قاعدة فوستوشني الفضائية في روسيا على متن الصاروخ سيوز - 2 ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية «فاي».

وتهدف هذه المبادرة الرائدة التي يقودها مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي إلى زيادة عدد الدول المستفيدة من أنشطة بناء القدرات لتطوير وتصنيع ابتكارات الأقمار الاصطناعية كخطوة مسبقة لاستكمال تطويرها بما في ذلك دعم المعرفة التقنية والعمليات الهندسية والبنية التحتية ذات الصلة بها بتكلفة اقتصادية.

ويعد القمر إماراتي الصنع 100%، حيث تم تصنيع كل أجزاء القمر الميكانيكية في الإمارات بالتعاون مع القطاع الخاص، بينما ستعمل مهمة القمر الاصطناعي «فاي - التجريبي» على تطوير تكنولوجيا الفضاء، حيث إن تصميمه ووظائفه المبتكرة تجعله الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ما يجعل مركز محمد بن راشد للفضاء رائداً في استكشاف الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية.

وسيمر الإطلاق بمراحل عدة ستكون البداية مع مرحلة الفصل، وبعدها سيبدأ العد التنازلي لمدة ساعتين لكي يستقبل الفريق بالمحطة الأرضية التابعة لمركز محمد بن راشد للفضاء أول إشارة من القمر الاصطناعي، وسيتم استخدام هذا الاتصال للتحقق من سلامة المركبة الفضائية واستعدادها لمواجهة اضطرابات الإطلاق.

وبعد مرور 24 ساعة من وصول القمر الاصطناعي إلى مداره المحدد عند ارتفاع حوالي 550 كيلومتراً سيتم التحكم في القمر الاصطناعي من داخل مختبرات الجامعة الأمريكية في إمارة رأس الخيمة، وإجراء الاتصال الثاني في هذه المرحلة، والذي سيكون بمثابة نجاح لإطلاق المهمة.





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