الموارد البشرية بحكومة الفجيرة تكرم 3 رائدات في التميز الوظيفي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كرمت دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، أمس، ثلاثة من رائدات التميز الوظيفي هن: آمنة أحمد المحرزي من قسم الشؤون الإدارية والعلاقات العامة، ونورة جميع الهنداسي رئيس قسم التدريب والتطوير، وهيفاء سيف الكندي رئيس قسم الدراسات والاستراتيجية، تقديرًا لجهودهن المبذولة وتفانيهن في العمل مما كان له الأثر الإيجابي.

التكريم جاء ضمن مساعي الدائرة التي تندرج ضمن خطتها السنوية التي تهدف إلى تكريم عدد من الموظفين المتميزين خلال أعمال النصف سنوية وأعمال السنة بالكامل، بهدف نشر وتعزيز الوعي بمفاهيم التميز الوظيفي والإداري، والتشجيع على تحسين الأداء إلى مستويات عالية من الجودة والتميز والإبداع، والتحفيز إلى تنافسية كافة الأقسام الإدارية في الدائرة.

تم خلال التكريم تقديم العرض التقديمي للمرشحات لأوسمة الفجيرة للتميز الحكومي والذي يشمل المسيرة المهنية والمؤهلات والدورات التدريبية التي حصلن عليها .

وعبرت رائدات التميز عن سعادتهن بهذا التكريم الذي يجدن فيه اهتمام ودعم الدائرة ويدفعهن لمواصلة مشوارهن العملي بكل تميز، وتقديم الأفضل.

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